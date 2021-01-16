Шесть баскетболистов «Вашингтона» заразились коронавирусом

В «Вашингтоне» сразу шесть баскетболистов сдали положительный результат теста на коронавирус, информирует Hoops Rumors.

Еще три игрока также ушли на карантин, так как контактировали с зараженными. У четырех из шести зараженных игроков болезнь проходит бессимптомно.

Уже отменены несколько матчей «Уизардс» в регулярном чемпионате. Вероятно, что команда сыграет с «Шарлотт» 20 января.

Тренировки «Вашингтон» дожен возобновить на следующей неделе.