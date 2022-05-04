«Шарлотт» ведет переговоры с Д'Антони

«Шарлотт» заинтересован в приглашении на пост главного тренера Майка Д'Антони, сообщает Bleacher Report. В этом сезоне специалист работал тренером-консультантом в «Нью-Орлеане».

Также «Хорнетс» заинтересованы в Кенни Эткинсоне («Голден Стэйт»), Дарвине Хэме («Милуоки») и Шоне Суини («Даллас»), которые работают ассистентами в своих клубах.

Напомним, в апреле «Шарлотт» принял решение расстаться с главным тренером Джеймсом Боррего. 44-летний специалист возглавлял команду с 2018 года.

В этом сезоне «Хорнетс» заняли 10-е место в Восточной конференции НБА. В турнире плей-ин команда проиграла «Атланте».