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Сегодня, 03:30

«Шарлотт» ведет переговоры с Д'Антони

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Шарлотт» заинтересован в приглашении на пост главного тренера Майка Д'Антони, сообщает Bleacher Report. В этом сезоне специалист работал тренером-консультантом в «Нью-Орлеане».

Также «Хорнетс» заинтересованы в Кенни Эткинсоне («Голден Стэйт»), Дарвине Хэме («Милуоки») и Шоне Суини («Даллас»), которые работают ассистентами в своих клубах.

Напомним, в апреле «Шарлотт» принял решение расстаться с главным тренером Джеймсом Боррего. 44-летний специалист возглавлял команду с 2018 года.

В этом сезоне «Хорнетс» заняли 10-е место в Восточной конференции НБА. В турнире плей-ин команда проиграла «Атланте».

БК Шарлотт Хорнетс
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