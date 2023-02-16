Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:24

«Шарлотт» победил «Сан-Антонио». Болл оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Шарлотт» выиграл у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:110. «Хорнетс» одержали вторую победу подряд.

В другой встрече «Индиана» переиграла «Чикаго» — 117:113. «Буллз» потерпел пятое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Сан-Антонио» — 120:110 (32:32, 28:25, 33:29, 27:24)

Ш: Болл (28 + 12 подборов + 10 передач), Вашингтон (22 + 11 подборов), Хэйворд (16).

С: Брэнэм (23), К. Джонсон (21), Макдермотт (17).

«Индиана» — «Чикаго» — 117:113 (15:39, 27:19, 40:28, 35:27)

И: Хилд (27), Несмит (21), Тернер (17), Халибертон (16).

Ч: Лавин (35 + 11 подборов), Уайт (25), Вучевич (19), Досунму (15).

БК Индиана Пэйсерс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
Сан-Антонио Спёрс
0
Читайте также
Овечкин покинул «Вашингтон» и срочно летит в Россию. Что же случилось?
Мазепин доехал до подиума в новой серии после скандалов. Другие россияне гоняют за островное государство размером с город
Британский министр обороны призвал ВСУ экономнее использовать боеприпасы
Признание ФРГ по поводу поставок танков Киеву назвали провалом Запада
«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ после победы над «Арсеналом»
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Денвер» объявил о подписании Реджи Джексона

45 очков Бриджеса помогли «Бруклину» обыграть «Майами»
Новости
RSS RSS
Все новости