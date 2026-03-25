«Шарлотт» переиграл «Сакраменто», Уайт набрал 27 очков

«Шарлотт» выиграл у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:90. Игра проходила на арене «Спектрум Центр» в Шарлотт.

Атакующий защитник «Хорнетс» Коби Уайт набрал 27 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Шарлотт» одержал четвертую победу подряд и с результатом 38-34 занимает 9-е место в Восточной конференции. «Сакраменто» идет последним в Западной конференции — 19-54.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Сакраменто» — 134:90 (34:25, 38:22, 41:29, 21:14)

Ш: Уайт (27), Болл (20), Диабате (17 + 12 подборов), Книппел (14), Миллер (13).

С: Плауден (22), Картер (18), Рейно (16).