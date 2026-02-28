«Шарлотт» обыграл «Портленд»

«Шарлотт» дома выиграл у «Портленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:93.

У хозяев 26 очков набрал Брендон Миллер, став самым результативным игроком встречи. У гостей 25 очков на счету Джру Холидея.

«Хорнетс» одержали 30-ю победу при 31 поражении и занимают 9-е место в таблице Восточной конференции.

«Трэйл Блэйзерс» располагаются на 9-й строчке «Востока» с результатом — 29-32.

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«Шарлотт» — «Портленд» — 109:93 (29:17, 22:26, 23:24, 35:26)

28 февраля. Шарлотт. «Spectrum Center».

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