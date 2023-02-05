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Сегодня, 23:18

«Орландо» победил «Шарлотт»

Руслан Минаев
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«Орландо» в гостях победил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:113.

В составе «Мэджик» больше всех набрал новичок Паоло Банкеро — 22 очка, 10 подборов и 5 передач. У «Хорнетс» самым результативным игроком встречи стал Ламело Болл — 33 очка, 8 подборов и 6 передач.

Команды находятся внизу турнирной таблицы Восточной конференции — «Орландо» на 13-м месте, «Шарлотт» на 14-м.

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«Шарлотт» — «Орландо» — 113:119 (37:28, 21:34, 27:28, 28:29)

5 февраля. Шарлотт. «Spectrum Center».

БК Орландо Мэджик
БК Шарлотт Хорнетс
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