«Шарлотт» обменял центрового Марка Уильямса в «Финикс»

«Шарлотт» и «Финикс» совершили обмен.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, состав «Санс» пополнил центровой Марк Уильямс. «Хорнетс» получили 29-й пик драфта НБА-2025, под которым был выбран Лиам Макнили, защитника Василие Мицича и пик первого раунда драфта-2029.

По ходу сезона-2024/25 «Шарлотт» обменял 23-летнего американца в «Лейкерс», но после проваленного медобследования трансфер был аннулирован.

Уильямс в сезоне-2024/25 провел 44 матча и в среднем набирал 15,3 очка, 10,2 подбора и 1,2 блок-шота.