21 марта, 04:18

«Шарлотт» победил «Нью-Йорк»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Шарлотт» переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:98. Для «Никс» это второе поражение подряд.

Разыгрывающий защитник «Хорнетс» Ламело Болл набрал 25 очков, как и форвард «Никс» О Джи Ануноби.

«Нью-Йорк» с результатом 43-26 занимает 3-е место в Восточной конференции. «Шарлотт» идет на 14-й строчке — 18-51.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 115:98 (27:19, 27:25, 31:28, 30:26)

Ш: Болл (25), Уильямс (19 + 14 подборов), Бриджес (15 + 10 подборов), Джеффрис (14).

Н: Ануноби (25), Таунс (24 + 10 подборов), Бриджес (16), Харт (13).

Баскетбол
НБА
БК Нью-Йорк Никс
БК Шарлотт Хорнетс
