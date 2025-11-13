«Милуоки» без Адетокунбо проиграл «Шарлотт»
«Шарлотт» на своем паркете переиграл «Милуоки» у матче регулярного чемпионата НБА — 111:100. Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо пропустил встречу из-за травмы колена.
Разыгрывающий защитник гостей Райан Роллинз набрал 25 очков и стал самым результативным игроком встречи.
В других встречах «Детройт» победил «Чикаго» (124:113), «Нью-Йокр» потерпел поражение от «Орландо» (107:124), «Бостон» обыграл «Мемфис» (131:95), «Кливленд» выиграл у «Майами» (130:116).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Чикаго» — 124:113 (35:23, 32:29, 28:27, 29:34)
Д: Рид (28 + 13 подборов), Д. Робинсон (23), Дженкинс (18 + 13 передач), Леверт (17).
Ч: Бузелис (21 + 14 подборов), Хертер (20), Окоро (15), Досунму (12).
«Шарлотт» — «Милуоки» — 111:100 (35:27, 24:23, 24:22, 28:28)
Ш: Бриджес (20), Колкбреннер (17), Секстон (16), Книппел (16).
М: Роллинз (25), Тернер (21), Портис (14).
«Нью-Йорк» — «Орландо» — 107:124 (23:30, 19:32, 31:29, 34:33)
Н: Брансон (31), Таунс (15 + 12 подборов), Шэмет (11).
О: Ф. Вагнер (28), Бэйн (22), Блэк (17), Саггс (14), Картер (13).
«Бостон» — «Мемфис» — 131:95 (34:26, 33:20, 33:28, 31:21)
Б: Притчард (24), Уайт (20), Браун (19), Гарза (14).
М: Джарен Джексон (18), Альдама (14), Кауард (12), В. Уильямс (12).
«Майами» — «Кливленд» — 116:130 (38:29, 31:37, 28:27, 19:37)
М: Пауэлл (27), Уиггинс (17), Митчелл (16), Уэйр (15 + 13 подборов).
К: Аллен (30 + 10 подборов), Хантер (21), Портер (20), Болл (15).