Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:53

«Милуоки» без Адетокунбо проиграл «Шарлотт»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Шарлотт» на своем паркете переиграл «Милуоки» у матче регулярного чемпионата НБА — 111:100. Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо пропустил встречу из-за травмы колена.

Разыгрывающий защитник гостей Райан Роллинз набрал 25 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Детройт» победил «Чикаго» (124:113), «Нью-Йокр» потерпел поражение от «Орландо» (107:124), «Бостон» обыграл «Мемфис» (131:95), «Кливленд» выиграл у «Майами» (130:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 124:113 (35:23, 32:29, 28:27, 29:34)

Д: Рид (28 + 13 подборов), Д. Робинсон (23), Дженкинс (18 + 13 передач), Леверт (17).

Ч: Бузелис (21 + 14 подборов), Хертер (20), Окоро (15), Досунму (12).

«Шарлотт» — «Милуоки» — 111:100 (35:27, 24:23, 24:22, 28:28)

Ш: Бриджес (20), Колкбреннер (17), Секстон (16), Книппел (16).

М: Роллинз (25), Тернер (21), Портис (14).

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 107:124 (23:30, 19:32, 31:29, 34:33)

Н: Брансон (31), Таунс (15 + 12 подборов), Шэмет (11).

О: Ф. Вагнер (28), Бэйн (22), Блэк (17), Саггс (14), Картер (13).

«Бостон» — «Мемфис» — 131:95 (34:26, 33:20, 33:28, 31:21)

Б: Притчард (24), Уайт (20), Браун (19), Гарза (14).

М: Джарен Джексон (18), Альдама (14), Кауард (12), В. Уильямс (12).

«Майами» — «Кливленд» — 116:130 (38:29, 31:37, 28:27, 19:37)

М: Пауэлл (27), Уиггинс (17), Митчелл (16), Уэйр (15 + 13 подборов).

К: Аллен (30 + 10 подборов), Хантер (21), Портер (20), Болл (15).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Орландо Мэджик
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
Яннис Адетокунбо
Читайте также
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна утром в четверг
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Амурской области
Шойгу заявил о длительности нормализации отношений между Россией и Японией
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дёмин — о своем прогрессе в НБА: «Все приходит с опытом»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости