«Милуоки» переиграл «Шарлотт», «Индиана» проиграла «Портленду»
04:37
«Шарлотт» проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (104:114). В других встречах «Оклахома» переиграла «Бостон» (119:115), «Индиана» потерпела поражение от «Портленда» (112:133).
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Милуоки» — 104:114 (28:33, 17:29, 35:25, 24:27)
Ш: Грэм (25), Бриджес (21 + 10 подборов), Вашингтон (18).
М: Адетокунбо (29 + 12 подборов), Б. Лопес (22), Миддлтон (17).
«Бостон» — «Оклахома-Сити» — 115:119 (24:29, 25:26, 29:23, 37:41)
Б: Браун (39 + 11 подборов), Притчард (28), Смарт (14).
О: Дорт (24), Бэйзли (21 + 10 подборов), Роби (15), Джером (15).
«Индиана» — «Портленд» — 112:133 (35:34, 27:39, 16:40, 34:20)
И: Брогдон (18), Бриссетт (18 + 10 подборов), Леверт (16).
П: Саймонс (27), Лиллард (23), Макколлум (20).
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