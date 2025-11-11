«Лейкерс» выиграли у «Шарлотт», «Орландо» переиграл «Портленд»
«Лейкерс» победили «Шарлотт» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 121:111.
Самым результативным игроком встречи стал словенский нападающий гостей Лука Дончич, на его счету 38 очков.
«Хорнетс» потерпели третье поражение подряд, они занимают 12-е место в таблице Восточной конференции (3 победы, 7 поражений). «Лейкерс» идут на четвертом месте (8-3).
В другом матче игрового дня «Орландо» обыграл «Портленд» — 115:112.
«Мэджик» (5-6) занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, «Трэйл Блэйзерс» (5-5) идут на восьмом месте в Западной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Лейкерс» — 111:121 (40:36, 23:29, 15:31, 33:25)
Ш: Бриджес (34 очка), Клюппель (19 + 10 подборов), Секстон (13)
Л: Дончич (38), Ривз (24), Хатимура (21)
«Орландо» — «Портленд» — 115:112 (26:24, 33:32, 28:20, 28:36)
О: Банчеро (28), Бэйн (22), Вагнер (19)
П: Шэрп (31), Авдия (27), Грант (17)