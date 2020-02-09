«Шарлотт» и «Индиана» потерпели пятые поражения подряд
«Шарлотт» (16-36) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Далласу» (32-21) — 100:116. Защитник хозяев Девонте Грэм оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 передач.
В параллельной встрече «Индиана» (31-22) дома проиграла «Нью-Орлеану» (22-31) — 117:124. И «Пэйсерс», и «Хорнетс» потерпели пятые поражения подряд.
Также «Детройт» (19-36) проиграл «Нью-Йорку» 917-360 — 92:95.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Детройт» — «Нью-Йорк» — 92:95 (28:17, 22:31, 17:19, 25:28)
Д: Джексон (20)
Н: Рэндл (17), Эллингтон (17)
9 февраля.
«Шарлотт» — «Даллас» — 100:116 (10:31, 33:33, 22:30, 35:22)
Ш: Грэм (26+10 передач)
Д: Карри (26)
9 февраля.
«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 117:124 (26:31, 29:29, 30:28, 32:36)
И: Лэмб (26)
Н: Холидей (31+10 передач)
9 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/