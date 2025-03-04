Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» победить «Шарлотт»

«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:101.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес — 35 очков. В составе «Уорриорз» лучшая результативность у Бадди Хилда (22 очка). Его партнер по команде Стефен Карри набрал 21 очко, сделал 10 передач и 3 подбора, оформив дабл-дабл.

«Голден Стэйт» с 33 победами в сезоне занимает четвертое место в турнирной таблице «Запада». «Шарлотт» (14 побед) располагается на 14-строчке в таблице «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Голден Стэйт» — 101:119 (21:28, 28:30, 28:28, 24:33)

«Майами» — «Вашингтон» — 106:90 (32:24, 23:12, 26:32, 25:22)

«Мемфис» — «Атланта» — 130:132 (34:28, 31:42, 42:31, 23:31)

«Оклахома» — «Хьюстон» — 137:128 (30:31, 33:31, 39:27, 35:39)