"Шарлотт", "Детройт" и "Бостон" одержали победы

Завершились три матча регулярного чемпионата НБА

"Кливленд" дома уступил "Шарлотт" - 97:124. В составе победителей самыми результативными стали Кемба Уокер и Джереми Лэмб.

"Детройт" выиграл у "Мемфиса" - 100:93. У "Пистонс" с 22 очками лучшим снайпером стал Иш Смит.

"Вашингтон" уступил "Бостону" - 110:116. У победителей самым результативным стал Терри Розир - 21 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Шарлотт" - 97:124 (31:33, 25:31, 19:26, 22:34)

"Детройт" - "Мемфис" - 100:93 (20:32, 18:25, 26:22, 36:14)

"Вашингтон" - "Бостон" - 110:116 (39:25, 25:38, 31:26, 15:27)

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