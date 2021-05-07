«Чикаго» обыграл «Шарлотт»
04:57
«Чикаго» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (120:99). «Буллз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Чикаго» — 99:120 (24:34, 29:25, 21:37, 25:24)
Ш: Вашингтон (24), Монк (20), Розир (12).
Ч: Вучевич (29 + 14 подборов), Уайт (14), Лавин (13).
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