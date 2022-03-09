50 очков Ирвинга помогли «Бруклину» переиграть «Шарлотт»

«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:132. Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг, набравший в составе «Нетс» 50 очков.

В других встречаз «Кливленд» благодаря дабл-даблу Дариуса Гарленда переиграл «Индиану» (127:124), а «Финикс» выиграл у «Орландо» (102:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Бруклин» — 121:132 (20:34, 23:35, 41:31, 37:32)

Ш: Розир (30), Бриджес (30), Болл (24).

Б: Ирвинг (50), Драммонд (20 + 14 подборов), Дюрант (14), Браун (14).

«Индиана» — «Кливленд» — 124:127 (24:32, 39:31, 35:27, 26:37)

И: Халибертон (25), Битадзе (15), Смит (15), Вашингтон (15), Хилд (14).

К: Гарлэнд (41 + 13 передач), Мобли (22 + 12 подборов), Маркканен (21).

«Орландо» — «Финикс» — 99:102 (22:28, 21:25, 28:26, 28:23)

О: Картер (20 + 12 подборов), М. Вагнер (12), Фульц (11), Энтони (11).

Ф: Шэмет (21), Эйтон (21 + 19 подборов), Пэйн (18 + 12 передач).