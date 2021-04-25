«Шарлотт» разгромил «Бостон»
22:34
«Шарлотт» победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:104.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хорнетс» Девонте Грэм, на счету которого 24 очка.
«Шарлотт» идет на восьмом месте в таблице Восточной конференции, «Бостон» занимает шестую строчку.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Шарлотт» — «Бостон» — 125:104 (33:23, 30:29, 37:36, 25:16)
Ш: Грэм (24), Вашингтон (22 + 12 подборов), Розье (21 + 11 передач)
Б: Браун, Уокер (оба — 20), Тэйтум (19 + 11 подборов), Смарт (17)
25 апреля.
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