Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Шарлотт» разгромил «Бостон»

22:34
Теги:

«Шарлотт» победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хорнетс» Девонте Грэм, на счету которого 24 очка.

«Шарлотт» идет на восьмом месте в таблице Восточной конференции, «Бостон» занимает шестую строчку.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Шарлотт» — «Бостон» — 125:104 (33:23, 30:29, 37:36, 25:16)

Ш: Грэм (24), Вашингтон (22 + 12 подборов), Розье (21 + 11 передач)

Б: Браун, Уокер (оба — 20), Тэйтум (19 + 11 подборов), Смарт (17)

25 апреля.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Пятеро погибших в ДТП под Ростовом оказались подростками
Актер Жижикин поведал об Александре Пале после инцидента с хоккеистом
Камера сняла драку со стрельбой на парковке у ТЦ в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд