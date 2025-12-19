«Шарлотт» победил «Атланту», Джонсон оформил дабл-дабл

«Шарлотт» выиграл у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:126. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хокс» Джейлен Джонсон, оформивший дабл-дабл — 43 очка и 11 подборов.

В другой встрече «Индиана» на своем паркете проиграла «Нью-Йорку» — 113:114. Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Эндрю Нембхард набрал 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Атланта» — 133:126 (37:32, 43:37, 27:26, 26:31)

Ш: Болл (28 + 13 передач), Книппел (28), Миллер (26), Бриджес (16).

А: Джонсон (43 + 11 подборов), Александер-Уокер (28), Дэниэлс (14).

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 113:114 (36:25, 26:34, 30:27, 21:28)

И: Нембхард (31), Сиакам (26), Матурин (16).

Н: Брансон (25), Бриджес (22), Кларксон (18), Колек (16 + 11 передач), Ануноби (16).