«Шарлотт» победил «Атланту», Джонсон оформил дабл-дабл
«Шарлотт» выиграл у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:126. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хокс» Джейлен Джонсон, оформивший дабл-дабл — 43 очка и 11 подборов.
В другой встрече «Индиана» на своем паркете проиграла «Нью-Йорку» — 113:114. Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Эндрю Нембхард набрал 31 очко.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Атланта» — 133:126 (37:32, 43:37, 27:26, 26:31)
Ш: Болл (28 + 13 передач), Книппел (28), Миллер (26), Бриджес (16).
А: Джонсон (43 + 11 подборов), Александер-Уокер (28), Дэниэлс (14).
«Индиана» — «Нью-Йорк» — 113:114 (36:25, 26:34, 30:27, 21:28)
И: Нембхард (31), Сиакам (26), Матурин (16).
Н: Брансон (25), Бриджес (22), Кларксон (18), Колек (16 + 11 передач), Ануноби (16).
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