Ламело Болл сделал первый трипл-дабл в НБА, 22 подбора Сабониса не помогли «Индиане»

«Шарлотт» обыграл «Аталанту» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:105.

В матче с «Хоукс» разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл оформил первый для себя трипл-дабл в НБА. На счету 19-летнего баскетболиста 22 очка, 12 подборов и 11 передач.

В параллельной встрече «Индиана» уступила «Финиксу» — 117:125. Литовский тяжелый форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис набрал 28 очков и сделал 22 подбора в матче.

НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Майами» — 124:128 (44:47, 27:28, 15:28, 38:25)

В: Мэтьюз (22), Авдия (20), Хачимура (17)

М: Хирро (31), Батлер (26+10 подборов), Драгич (21)

«Индиана» — «Финикс» — 117:125 (32:30, 21:26, 34:34, 30;35)

И: Сабонис (28+22 подбора), Брогдон (22), Дж. Холидей (17)

Ф: Бриджес (34), Букер (25), Джонсон (16)

«Шарлотт» — «Атланта» — 113:105 (28:29, 31:21, 28:26, 26:29)

Ш: Розье (23), Болл (22+12 подборов+11 передач), Вашингтон (22)

А: Реддиш (21), Хантер (20), Янг (15+10 передач)

10 января.