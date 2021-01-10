Ламело Болл сделал первый трипл-дабл в НБА, 22 подбора Сабониса не помогли «Индиане»
«Шарлотт» обыграл «Аталанту» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:105.
В матче с «Хоукс» разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл оформил первый для себя трипл-дабл в НБА. На счету 19-летнего баскетболиста 22 очка, 12 подборов и 11 передач.
В параллельной встрече «Индиана» уступила «Финиксу» — 117:125. Литовский тяжелый форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис набрал 28 очков и сделал 22 подбора в матче.
НБА
Регулярный сезон
«Вашингтон» — «Майами» — 124:128 (44:47, 27:28, 15:28, 38:25)
В: Мэтьюз (22), Авдия (20), Хачимура (17)
М: Хирро (31), Батлер (26+10 подборов), Драгич (21)
«Индиана» — «Финикс» — 117:125 (32:30, 21:26, 34:34, 30;35)
И: Сабонис (28+22 подбора), Брогдон (22), Дж. Холидей (17)
Ф: Бриджес (34), Букер (25), Джонсон (16)
«Шарлотт» — «Атланта» — 113:105 (28:29, 31:21, 28:26, 26:29)
Ш: Розье (23), Болл (22+12 подборов+11 передач), Вашингтон (22)
А: Реддиш (21), Хантер (20), Янг (15+10 передач)
10 января.
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