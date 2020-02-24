Шакил О'Нил вспомнил о спорах с Коби Брайантом на церемонии прощания

Бывший баскетболист «Лейкерс» Шакил О'Нил выступил на церемонии прощания с экс-одноклубником Коби Брайантом. Пятикратный чемпион НБА погиб в результате крушения вертолета 26 января.

О'Нил рассказал, что у них с Брайантом были непростые отношения, но они всегда уважали друг друга и не воспринимали друг друга всерьез. Шакил вспомнил об их старом конфликте и забавной перепалке.

— Я сказал Коби: «В слове «TEAM» нет буквы «I». На что он ответил: «Да, но зато есть «M-E», — рассказал О'Нил, вызвав смех в зале.

(«team» — «команда», «I» и «me» — «я»)

Также четырехкратный чемпион НБА рассказал, что когда вся команда играла в шашки, Брайант предлагал ему сыграть в шахматы. На это Шакил ответил: «Коби, я не умею играть в шахматы».