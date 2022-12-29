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Шакил О'Нил признался, что его мучает бессонница после трагедии с Коби

Евгений Козинов
Корреспондент
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Легендарный баскетболист Шакил О`Нил признался, что у него проблемы со сном после смерти бывшего партнера по «Лейкерс» Коби Брайант.

«Я не ложусь спать до 5 утра... С тех пор как умерли Коби и моя сестра, у меня бессонница», — приводит Fadeaway World слова О'Нила.

26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта.

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