Шакил О'Нил – о решении закончить университет: "Отец как-то сказал мне: – Ты был нищим 18 лет, ты сможешь быть нищим и 19 лет"

Обладатель золотой медали Олимпийских игр 1996 года в составе сборной США, чемпион мира и член Зала славы Шакил О′Нил благодарен своему отцу, который отговорил его бросить учебу ради карьеры в НБА, когда экс-баскетболист был на втором курсе, сообщает Business Insider.

– Я хотел бросить учебу после второго курса. Я сказал отцу: "Зачем мне учиться? Пора нам заработать денег". И тогда он произнес одну из самых потрясающих фраз: "Ты был нищим 18 лет, ты сможешь быть нищим и 19 лет". Я должен был быть морально и физически готов к НБА, я должен был понимать, во что я ввязываюсь, – приводит слова О′Нила Business Insider.

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