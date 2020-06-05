4 -кратный чемпион НБА, член Зала славы Шакил О'Нил поделился мнением о протестах в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими в городе Миннеаполисе.

— Все наконец начинают видеть то, что мы (афроамериканцы — прим. «СЭ») видели всю жизнь, — сказал в эфире шоу Inside the NBA О'Нил. — Сейчас идет 2020 год. Можно подумать, что ситуация, наверное, должна улучшиться. Тем не менее, я общаюсь с некоторыми людьми постарше, они говорят, что чувствовали себя именно так в 50-60-х годах прошлого столетия.