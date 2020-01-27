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Шакил О'Нил: «Нет слов, чтобы выразить боль от потери моего брата Коби»

05:34
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Знаменитый центровой, член Зала славы Шакил О'Нил выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта. 41-летний американец погиб в результате крушения собственного вертолета.

«Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую в связи с трагичной потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби. Я люблю тебя, и тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту. Мне больно прямо сейчас», — написал О'Нил в Twitter.

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