Шакил О'Нил: «Нет слов, чтобы выразить боль от потери моего брата Коби»

Знаменитый центровой, член Зала славы Шакил О'Нил выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта. 41-летний американец погиб в результате крушения собственного вертолета.

«Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую в связи с трагичной потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби. Я люблю тебя, и тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту. Мне больно прямо сейчас», — написал О'Нил в Twitter.