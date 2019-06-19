Шакил О'Нил назвал трех лучших игроков современности

Знаменитый центровой, член Зала славы Шакил О'Нил назвал трех лучших баскетболистов в НБА.

– Кавай Леонард показывает правильную игру, – сказал Шакил в эфире TNT. – Когда судьи свистят не в его пользу, он не будет проявлять недовольство, просто будет играть. Кавай – смесь олдскула и ньюскула. Возможно, он входит в тройку лучших игроков лиги, где Леброн занимает первое место, а ко второму месту ближе всего Дюрант.

Леонард стал самым ценным игроком финала НБА, где его "Торонто" обыграл "Голден Стэйт".