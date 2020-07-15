Сергей Кущенко: «НБА находится в сложнейшей финансовой ситуации»

Президент Единой лиги ВТБ, член совета директоров «Бруклин Нетс» Сергей Кущенко в общении со студентами бизнес-школы RMA рассказал о колоссальных финансовых потерях НБА из-за пандемии коронавируса.

— Пандемия круто поменяла жизнь спортивной отрасли, — рассказывает Сергей Кущенко. — Очень многое, чтобы ее сохранить, придется менять, реструктурировать. НБА находится в сложнейшей финансовой ситуации. Они очень зависят непосредственно от продаж своего продукта — от билетной выручки, и прежде всего — от телетрансляций. А ведь у них там помимо основного телевизионного контракта с национальными сетями, на несколько миллиардов долларов, есть еще и локальные, на десятки миллионов... И они тоже не отрабатываются.

Плюс на это наложилась ситуация с движением «Black Lives Matter». НБА непросто находить правильную линию в этих условиях, поскольку ряд игроков занимают очень активную позицию, а мнения в обществе могут быть полярными. Ведь за лигой следят все, и очень важно двигаться в сторону объединения и позитивного развития, а не конфликтов.

Что касается Единой лиги ВТБ, то мы, в сравнении с НБА, находимся все-таки в менее сложном положении. У нас гораздо большая, чем у них, доля доходов обеспечивается за счет спонсорских поступлений. Тут потери тоже, конечно, есть, но не такие колоссальные. Те обязательства перед партнерами, которые мы в связи с пандемией не смогли выполнить в этом сезоне, мы перенесем на следующий. Тут необходимо поблагодарить все компании, которые в этих кризисных переговорах пошли нам навстречу. В общем, мы надеемся, из этой непростой ситуации выйти с честью.

Вчера на пресс-конференции руководители Единой лиги подтвердили, что спонсоры турнира не только подтвердили свое участие, но и сохранили тот объем финансирования, который был в прошлом сезоне.