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Серджо Скариоло останется в тренерском штабе «Торонто»

16:57
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Ассистент «Торонто» Серджо Скариоло договорился с командой о долгосрочном продлении контракта, сообщает Eurohoops.

Итальянский специалист стал помощником главного тренера «Рэпторз» летом 2018 года и был частью чемпионской команды канадцев в 2019-м.

По ходу этого сезона Скариоло подменял Ника Нерса в качестве главного тренера.

Предстоящим летом Скариоло отправится на Олимпийские игры в Токио во главе сборной Испании.

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