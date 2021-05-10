Серджо Скариоло останется в тренерском штабе «Торонто»

Ассистент «Торонто» Серджо Скариоло договорился с командой о долгосрочном продлении контракта, сообщает Eurohoops.

Итальянский специалист стал помощником главного тренера «Рэпторз» летом 2018 года и был частью чемпионской команды канадцев в 2019-м.

По ходу этого сезона Скариоло подменял Ника Нерса в качестве главного тренера.

Предстоящим летом Скариоло отправится на Олимпийские игры в Токио во главе сборной Испании.