Серджо Скариоло останется в тренерском штабе «Торонто»
16:57
Ассистент «Торонто» Серджо Скариоло договорился с командой о долгосрочном продлении контракта, сообщает Eurohoops.
Итальянский специалист стал помощником главного тренера «Рэпторз» летом 2018 года и был частью чемпионской команды канадцев в 2019-м.
По ходу этого сезона Скариоло подменял Ника Нерса в качестве главного тренера.
Предстоящим летом Скариоло отправится на Олимпийские игры в Токио во главе сборной Испании.
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