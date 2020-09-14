Сэм Кэсселл может возглавить «Хьюстон». Между ассистентом главного тренера «Клипперс» и «Рокитс» существует взаимный интерес, сообщает в Twitter инсайдер ESPN Тим Макмэн.

Игровая карьера Кэсселла начиналась в «Хьюстоне», где он стал двукратным чемпионом (1994, 1995). 50-летний специалист работает в тренерском штабе «Клипперс» с 2014 года.

Также «Хьюстон» серьезно рассмотрит кандидатуру Тайрона Лю на должность главного тренера. В его услугах также заинтересована «Филадельфия».

Лю с 2019 года работает ассистентом главного тренера «Клипперс». 43-летний специалист возглавлял «Кливленд» с 2016 по 2018 год.

Ранее главный тренер «Рокитс» Майк Д'Антони сообщил владельцам клуба, что покидает команду.