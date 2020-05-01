Сегодня дочке Брайанта исполнилось бы 14 лет. «Мамбочка» разбилась на вертолете вместе с отцом
17:39
Сегодня могло исполниться 14 лет Джанне Брайант, дочери экс-игрока «Лейкерс» Коби Брайанта. Девочка по прозвищу «Мамбочка» (прозвище отца — «Черная Мамба») разбилась на личном вертолете вместе с отцом 26 января 2020 года. Коби летел на матч Джанны, которая тоже занималась баскетболом.
Джанна — вторая дочь в семье Брайанта. Всего у баскетболиста родилось четверо дочерей.
Gianna Bryant would have been 14 years old today.— Sports Illustrated (@SInow) May 1, 2020
RIP Mambacita ? pic.twitter.com/9nLPmiXfQ5