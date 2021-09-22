Себальос вернулся домой после 20 дней в реанимации с коронавирусом
Бывший форвард НБА Седрик Себальос, угодивший в конце августа в реанимацию с коронавирусом, был выписан. 52-летний американец вернулся домой.
«Привет всем, после 20 дней в камере смертников, благодаря его милости и вашим добрым пожеланиям и молитвам, я дома. К сожалению, не могу отблагодарить каждого из вас за помощь. Врачи и медсестры отлично поработали, особенно в мои самые мрачные дни», — написал Себальос в Twitter.
Себальос играл за «Лейкерс», «Финикс», «Даллас», «Детройт» и «Майами». Также он участвовал в Матче звезд НБА в 1995 году, а в 1992-м стал победителем конкурса по броскам сверху.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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