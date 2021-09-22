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Себальос вернулся домой после 20 дней в реанимации с коронавирусом

03:42
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Бывший форвард НБА Седрик Себальос, угодивший в конце августа в реанимацию с коронавирусом, был выписан. 52-летний американец вернулся домой.

«Привет всем, после 20 дней в камере смертников, благодаря его милости и вашим добрым пожеланиям и молитвам, я дома. К сожалению, не могу отблагодарить каждого из вас за помощь. Врачи и медсестры отлично поработали, особенно в мои самые мрачные дни», — написал Себальос в Twitter.

Себальос играл за «Лейкерс», «Финикс», «Даллас», «Детройт» и «Майами». Также он участвовал в Матче звезд НБА в 1995 году, а в 1992-м стал победителем конкурса по броскам сверху.

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Евгений Козинов все материалы автора

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