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Сборная США по баскетболу объявила состав команды на Олимпиаду в Токио

18:57
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Сборная США назвала состав команды, которая примет участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает сайт Федерации баскетбола США.

Защитники: Дэмиан Лиллард «(Портленд»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Девин Букер («Финикс «), Джру Холидей, Крис Миддлтон (оба — «Милуоки»), Зак Лавин («Чикаго).

форварды/центровые: Кевин Дюрант («Бруклин»), Бэм Адебайо («Майами»), Джерами Грант («Детрой»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Кевин Лав («Кливленд»), Джейсон Тейтум («Бостон»).

Главным тренер сборной США является Грегг Попович из «Сан-Антонио». В его штаб вошел главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, а также Ллойд Пирс и Джей Райт.

Сборная США по баскетболу выигрывала золото на последних трех Олимпиадах.

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