Сборная США по баскетболу объявила состав команды на Олимпиаду в Токио
Сборная США назвала состав команды, которая примет участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает сайт Федерации баскетбола США.
Защитники: Дэмиан Лиллард «(Портленд»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Девин Букер («Финикс «), Джру Холидей, Крис Миддлтон (оба — «Милуоки»), Зак Лавин («Чикаго).
форварды/центровые: Кевин Дюрант («Бруклин»), Бэм Адебайо («Майами»), Джерами Грант («Детрой»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Кевин Лав («Кливленд»), Джейсон Тейтум («Бостон»).
Главным тренер сборной США является Грегг Попович из «Сан-Антонио». В его штаб вошел главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, а также Ллойд Пирс и Джей Райт.
Сборная США по баскетболу выигрывала золото на последних трех Олимпиадах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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