«Сан-Антонио» без Вембаньяма обыграл «Юту»

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«Сан-Антонио» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:118. Первый номер драфта НБА 2023 года Виктор Вембаньяма пропустил игру из-за травмы.

В другом матче «Торонто» на своем паркете обыграл «Миннесоту» — 110:105.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Миннесота» — 110:105 (32:27, 20:24, 25:28, 33:26)

Т: Барретт (31), Буше (22), Барнс (17), Пелтль (15 + 12 подборов).

М: Эдвардс (26), Рэндл (23), Макдэниэлс (22), Гобер (13 + 11 подборов).

22 ноября. Торонто. «Scotiabank Arena».

«Сан-Антонио» — «Юта» — 126:118 (17:32, 34:35, 34:22, 41:29)

С: Барнс (25 + 10 подборов), Касл (18), Коллинз (18), Шэмпени (14), Пол (13 + 10 передач), К. Джонсон (12).

Ю: Маркканен (27), Джордж (19), Сенсабо (18), Секстон (18), Коллинз (18 + 14 подборов).

22 ноября. Сан-Антонио. «AT&T Center».