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«Сан-Антонио» потерпел четвертое поражение кряду

05:28
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«Юта» обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (130:109). «Сперс» потерпели четвертое подряд поражение.

В другой встрече «Миннесота» уступила «Денверу» (109:124). Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл. «Тимбервулвз» проиграли четвертый матч кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Денвер» — 109:124 (28:29, 20:26, 36:28, 25:41)

М: Бизли (25), Калвер (20), Расселл (18).

Д: Мюррей (36), Йокич (19 + 12 подборов + 12 передач), Кампаццо (15).

«Сан-Антонио» — «Юта» -109:130 (23:33, 28:32, 25:33, 33:32)

С: Джонсон (22), Дерозан (19), Пелтль (11).

Ю: Богданович (28), Митчелл (22), Кларксон (18).

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