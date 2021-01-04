«Сан-Антонио» потерпел четвертое поражение кряду
05:28
«Юта» обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (130:109). «Сперс» потерпели четвертое подряд поражение.
В другой встрече «Миннесота» уступила «Денверу» (109:124). Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл. «Тимбервулвз» проиграли четвертый матч кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Денвер» — 109:124 (28:29, 20:26, 36:28, 25:41)
М: Бизли (25), Калвер (20), Расселл (18).
Д: Мюррей (36), Йокич (19 + 12 подборов + 12 передач), Кампаццо (15).
«Сан-Антонио» — «Юта» -109:130 (23:33, 28:32, 25:33, 33:32)
С: Джонсон (22), Дерозан (19), Пелтль (11).
Ю: Богданович (28), Митчелл (22), Кларксон (18).
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