«Сан-Антонио» вырвал победу у «Торонто», «Мемфис» разгромил «Голден Стэйт»
05:24
«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Сан-Антонио» — 104:105. Гости в середине третьей четверти уступали 18 очков, но сумели победить. Самым результативным игроком встречи стал форвард американской команды Демар Дерозан, набравший 25 очков.
В параллельной встрече «Мемфис» дома (18-22) разгромил «Голден Стэйт» (9-32) — 122:102. Хозяева одержали пять побед подряд. У гостей восемь поражений кряду.
Также «Бруклин» (18-20) разгромил «Атланту» (8-32) — 108:86.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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