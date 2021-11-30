«Миннесота» победила «Индиану», «Кливленд» в гостях обыграл «Даллас», «Сан-Антонио» взял верх над «Вашингтоном»
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НБА победила «Индиану» со счетом 100:98.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, набравший 32 очка.
«Миннесота» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Индиана — 13-я на Востоке.»
В другой встрече «Кливленд» в гостях победил «Даллас» со счетом 114:96.
Больше всех набрал центровой «Кавальерс» Джарретт Аллен — 28 очков.
«Даллас» занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Кливленд» — 11-й в Восточной конференции.
«Сан-Антонио» на своем паркете взял верх над «Вашингтоном» со счетом 116:99. Больше всех баллов за результативность набрал защитник «Сперс» Деррик Уайт — 24 очка.
«Сан-Антонио» занимает 12-е место на «Западе», а «Уизардс» идут пятыми на «Востоке».
НБА
Регулярный сезон
«Миннесота» — «Индиана» — 100:98 (20:26, 28:31, 30:19, 22:22)
30 ноября. Миннеаполис. «Target Center».
«Даллас» — «Кливленд» — 96:114 (23:30, 18:22, 24:35, 31:27)
30 ноября. Даллас. «American Airlines Center».
«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 116:99 (20:20, 25:31, 39:27, 32:21)
30 ноября. Сан-Антонио. «AT&T Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю