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«Миннесота» победила «Индиану», «Кливленд» в гостях обыграл «Даллас», «Сан-Антонио» взял верх над «Вашингтоном»

06:48
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НБА победила «Индиану» со счетом 100:98.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, набравший 32 очка.

«Миннесота» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Индиана — 13-я на Востоке.»

В другой встрече «Кливленд» в гостях победил «Даллас» со счетом 114:96.

Больше всех набрал центровой «Кавальерс» Джарретт Аллен — 28 очков.

«Даллас» занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Кливленд» — 11-й в Восточной конференции.

«Сан-Антонио» на своем паркете взял верх над «Вашингтоном» со счетом 116:99. Больше всех баллов за результативность набрал защитник «Сперс» Деррик Уайт — 24 очка.

«Сан-Антонио» занимает 12-е место на «Западе», а «Уизардс» идут пятыми на «Востоке».

НБА

Регулярный сезон

«Миннесота» — «Индиана» — 100:98 (20:26, 28:31, 30:19, 22:22)

30 ноября. Миннеаполис. «Target Center».

«Даллас» — «Кливленд» — 96:114 (23:30, 18:22, 24:35, 31:27)

30 ноября. Даллас. «American Airlines Center».

«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 116:99 (20:20, 25:31, 39:27, 32:21)

30 ноября. Сан-Антонио. «AT&T Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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