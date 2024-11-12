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Сегодня, 06:26

34 очка Вембаньямы принесли «Сан-Антонио» победу над «Сакраменто»

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«Сан-Антонио» на своем паркете переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:96.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 116:96 (22:26, 38:29, 24:16, 32:25).

САН: Вембаньяма (34), Шампэйн (13), Васселл (12), Пол (12), Джонсон (11).
САК: Фокс (24), Сабонис (23), Дерозан (21).

В параллельном матче «Кливленд» в гостях одержал победу над «Чикаго» — 119:113.

«Чикаго» — «Кливленд» — 113:119 (35:14, 31:33, 26:28, 21:24).

Ч: Лавин (26), Вучевич (20), Уайт (20), Гидди (18), Уильямс (13).
К: Митчелл (36), Гарленд (17), Мобли (15), Джером (12), ЛеВерт (12), Нианг (12).

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НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Сакраменто Кингз
БК Чикаго Буллз
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