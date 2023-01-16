«Сакраменто» победил «Сан-Антонио», Сабонис сделал дабл-дабл

«Сакраменто» обыграл «Сан-Антонио» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 132:119.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кингз» Харрисон Барнс, набравший 29 очков. Центровой гостей Домантас Сабонис сделал дабл-дабл — на его счету 18 очков и 18 подборов.

«Сакраменто» продлил свою победную серию до четырех матчей, «Сан-Антонио» потерпел пятое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 119:132 (32:33, 32:30, 26:39, 29:30)

Сан: Пелтль (23), Ричардсон (21), Джонсон (20)

Сак: Барнс (29), Фокс (23), Митчелл (19), Сабонис (18 + 18 подборов)