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«Сан-Антонио» прервал победную серию «Клипперс»

06:57
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«Сан-Антонио» дома переиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (107:97). «Спэрс» прервали семиматчевую победную серию команды из Лос-Анджелеса.

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Клипперс» — 107:97 (27:30, 26:23, 29:18, 25:26)

С: Уайт (17), Олдридж (17), Дерозан (15).

К: Леонард (19), Грин (16), Харрелл (12).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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