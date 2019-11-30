«Сан-Антонио» прервал победную серию «Клипперс»
06:57
«Сан-Антонио» дома переиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (107:97). «Спэрс» прервали семиматчевую победную серию команды из Лос-Анджелеса.
НБА
Регулярный сезон
«Сан-Антонио» — «Клипперс» — 107:97 (27:30, 26:23, 29:18, 25:26)
С: Уайт (17), Олдридж (17), Дерозан (15).
К: Леонард (19), Грин (16), Харрелл (12).
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