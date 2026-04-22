«Портленд» выиграл у «Сан-Антонио» и сравнял счет в серии

«Портленд» переиграл «Сан-Антонио» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 106:103. Счет в серии стал равный — 1-1.

Разыгрывающий защитник «Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

Третий матч в серии состоится в субботу, 25 апреля, на паркете «Портленда». Начало игры — в 05:30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 103:106 (28:27, 29:30, 23:22, 23:27)

С: Касл (18), Фокс (17), Васселл (16 + 12 подборов), Харпер (10), Корнет (10).

П: Хендерсон (31), Холидэй (16), Авдия (14), Р. Уильямс (11).

Счет в серии: 1-1