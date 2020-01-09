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«Сан-Антонио» победил «Бостон», «Майами» обыграл «Индиану»

05:31
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«Бостон» (25-10) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Сан-Антонио» (16-20) — 114:129. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Демар Дерозан, набравший 30 очков.

В параллельной встрече «Майами» (27-10) обыграл «Индиану» (13-25) — 122:108. Также «Орландо» (18-20) разгромил «Вашингтон» (12-25) — 123:89.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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