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2 февраля, 07:39

«Сан-Антонио» выиграл у «Орландо»

Павел Лопатко

«Сан-Антонио» победил «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:103.

Самыми результативными игроками встречи стали американский защитник «Орландо» Десмонд Бэйн и французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма — у них по 25 очков.

«Орландо» (25-23) располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции. «Сан-Антонио» (33-16) идет на втором месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 112:103 (37:21, 23:40, 26:18, 26:24)

С: Вембаньяма (25), Васселл (16), Хэрпер (15)
О: Бэйн (25), Банкеро (19 + 10 подборов), Блэк (11)

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НБА
БК Орландо Мэджик
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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