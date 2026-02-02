«Сан-Антонио» выиграл у «Орландо»

«Сан-Антонио» победил «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:103.

Самыми результативными игроками встречи стали американский защитник «Орландо» Десмонд Бэйн и французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма — у них по 25 очков.

«Орландо» (25-23) располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции. «Сан-Антонио» (33-16) идет на втором месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 112:103 (37:21, 23:40, 26:18, 26:24)

С: Вембаньяма (25), Васселл (16), Хэрпер (15)

О: Бэйн (25), Банкеро (19 + 10 подборов), Блэк (11)