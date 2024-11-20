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«Сан-Антонио» без Вембаньямы обыграл «Оклахому»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сан-Антонио» дома победил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 32 очка. На счету форварда хозяев Келдона Джонсона 22 очка.

Лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма пропустил матч из-за повреждения.

«Сан-Антонио» занимает 12-е место в Западной конференции НБА. «Оклахома» остается второй на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 110:104 (32:35, 28:22, 33:20, 17:27)

СА: Джонсон (22 очка), Барнс (20), Пол (14+11 передач)

О: Гилджес-Александер (32), Уильямс (27), Уоллес (13)

20 ноября. Сан-Антонио. «AT&T Center».

Баскетбол
НБА
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
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