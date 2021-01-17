«Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон», «Бруклин» оказался сильнее «Орландо»
04:35
«Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Хьюстон» со счетом 103:91.
Самым результативным на паркете стал форвард «Сперс» Демар Дерозан, набравший 24 очка.
После этого матча «Сан-Антонио» с 7 победами занимает седьмое место в Западной конференции, «Хьюстон» с 4 победами — на 14-й строчке.
В другом матче «Бруклин» обыграл «Орландо» — 122:115.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 103:91 (21:30, 29:23, 25:19, 28:19)
«Бруклин» — «Орландо» — 122:115 (29:26, 23:24, 32:33, 38:32)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю