«Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту», Эдвардс набрал 55 очков

«Сан-Антонио» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:123.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Энтони Эдвардс — 55 очков. Он установил рекорд карьеры. У хозяев 39 очков на счету центрового Виктора Вембаньямы.

«Сперс» одержали 29-ю победу в 42 матчах и занимают третье место в таблице Западной конференции. «Миннесота» — на четвертой строчке (27 побед и 16 поражений).

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«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 126:123 (21:22, 48:22, 27:40, 30:39)

18 января. Сан-Антонио. «AT&T Center».