Трипл-дабл Джеймса и 40 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Сан-Антонио»

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победили «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:115.

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 40 очков. В активе его одноклубника Леброна Джеймса трипл-дабл — 15 очков, 16 подборов и 12 передач.

После 12 матчей «Лейкерс» занимают пятое место в Западной конференции НБА. «Сан-Антонио» идет десятым на «Западе» после 13 игр.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:120 (30:31, 30:37, 26:25, 29:27)

16 ноября. Сан-Антонио. «AT& T Center».

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 124:122 (37:32, 31:27, 32:23, 24:40)

16 ноября. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 101:94 (32:22, 27:32, 19:18, 23:22)

16 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Оклахома» — «Финикс» — 99:83 (29:14, 19:22, 35:24, 16:23)

16 ноября. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Хьюстон» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:104 (29:21, 37:25, 28:29, 31:29)

16 ноября. Хьюстон. «Toyota Center».