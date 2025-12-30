«Кливленд» нанес гостевое поражение «Сан-Антонио», «Хьюстон» выиграл у «Индианы»

«Кливленд» победил «Сан-Антонио» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 113:101.

«Сперс» занимают второе место в Западной конференции (23-9), «Кавальерс» (18-16) расположились на восьмом месте в Восточной конференции.

В другом матче игрового дня «Хьюстон» на своем паркете победил «Индиану» — 126:119.

«Рокетс» одержали третью победу подряд и занимают четвертое место в Западной конференции (20-10). «Пэйсерс» (6-27) потерпели девятое поражение подряд и замыкают таблицу Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37)

С: Вембаньяма (26 очков + 14 подборов), Касл (15), Фокс (14)

К: Аллен (27 + 10 подборов), Мобли (16), Гарленд (15 + 11 передач)

«Хьюстон» — «Индиана» — 126:119 (30:25, 36:23, 39:30, 21:41)

Х: Дюрант (30), Смит-младший (21 + 10 подборов), Томпсон (20)

И: Сиакам (23), Мэтурин (14), Несмит (14)