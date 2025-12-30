Баскетбол
30 декабря 2025, 07:28

«Кливленд» нанес гостевое поражение «Сан-Антонио», «Хьюстон» выиграл у «Индианы»

Павел Лопатко

«Кливленд» победил «Сан-Антонио» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 113:101.

«Сперс» занимают второе место в Западной конференции (23-9), «Кавальерс» (18-16) расположились на восьмом месте в Восточной конференции.

В другом матче игрового дня «Хьюстон» на своем паркете победил «Индиану» — 126:119.

«Рокетс» одержали третью победу подряд и занимают четвертое место в Западной конференции (20-10). «Пэйсерс» (6-27) потерпели девятое поражение подряд и замыкают таблицу Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 101:113 (26:25, 29:24, 23:27, 23:37)

С: Вембаньяма (26 очков + 14 подборов), Касл (15), Фокс (14)
К: Аллен (27 + 10 подборов), Мобли (16), Гарленд (15 + 11 передач)

«Хьюстон» — «Индиана» — 126:119 (30:25, 36:23, 39:30, 21:41)

Х: Дюрант (30), Смит-младший (21 + 10 подборов), Томпсон (20)
И: Сиакам (23), Мэтурин (14), Несмит (14)

НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Хьюстон Рокетс
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
Кевин Дюрант
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Сибирь» вернула Андреоффа, Замула обменян в «Питтсбург»
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хо-Сэнг возвращается в «Салават Юлаев». Кризис «Динамо»
Каблуков перешел к «драконам», обмен Чинахова
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Алексей Ковалев — в «Шанхае»
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» против «Металлурга» — скрытый финал?
Разин остается в «Металлурге» еще на два сезона
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
