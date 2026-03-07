«Сан-Антонио» нанес поражение «Клипперс», у Вембаньямы дабл-дабл

«Сан-Антонио» победил «Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 116:112.

Самым результативным игроком стал форвард гостей Кавай Леонард, который набрал 30 очков, сделал 9 подборов и 3 передачи. Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов.

«Сан-Антонио» одержал 46 побед при 17 поражениях в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Клипперс» (30 побед и 32 поражения) идут на девятой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «ЛА Клипперс» — 116:112 (25:32, 21:34, 35:26, 35:20)

«Сан-Антонио»: Вембаньяма (27), Шэмпени (20), Фокс (19)

«Клипперс»: Леонард (30), Лопес (26), Джонс (12)

7 марта. Сан-Антонио. «AT&T Center».

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