«Индиана» обыграла «Сан-Антонио» в овертайме
06:46
«Индиана» обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:133 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пэйсерс» Карис Леверт, набравший 26 очков.
В параллельном матче «Юта» разгромила «Орландо» — 137:91. «Джаз» продлили серию побед до 9 подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Сан-Антонио» — «Индиана» — 133:139 ОТ (33:32, 26:35, 38:31, 29:28, 7:13)
С: Дерозан (25), Джонсон (20 + 10 подборов), Уайт (18)
И: Леверт (26), Макконнелл, Тернер, Холидей (все трое — 18), Самнер (15)
«Юта» — «Орландо» — 137:91 (38:20, 40:20, 29:32, 30:19)
Ю: Митчелл (22), Богданович, Инглс (оба — 17), Кларксон (15)
О: Картер (19 + 12 подборов), Океке (16), Бэйкон (13)
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