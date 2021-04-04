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«Индиана» обыграла «Сан-Антонио» в овертайме

06:46
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«Индиана» обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:133 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пэйсерс» Карис Леверт, набравший 26 очков.

В параллельном матче «Юта» разгромила «Орландо» — 137:91. «Джаз» продлили серию побед до 9 подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 133:139 ОТ (33:32, 26:35, 38:31, 29:28, 7:13)

С: Дерозан (25), Джонсон (20 + 10 подборов), Уайт (18)

И: Леверт (26), Макконнелл, Тернер, Холидей (все трое — 18), Самнер (15)

«Юта» — «Орландо» — 137:91 (38:20, 40:20, 29:32, 30:19)

Ю: Митчелл (22), Богданович, Инглс (оба — 17), Кларксон (15)

О: Картер (19 + 12 подборов), Океке (16), Бэйкон (13)

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