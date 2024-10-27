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Сегодня, 06:12

«Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» , Вембаньяма набрал 29 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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Харрисон Барнс и Виктор Вембаньяма.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Сан-Антонио» на своем паркете переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:106. «Сперс» одержали первую победу в сезоне.

Самым результативным игроком встречи стал Виктор Вембаньяма, набравший 29 очков.

«Сан-Антонио» с результатом 1-1 занимает 10-е место в Западной конференции, а «Рокетс» — 11-е (1-2).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 109:106 (38:31, 24:10, 25:28, 22:37)

С: Вембаньяма (29), Сохан (17 + 12 подборов), К. Джонсон (16), Шэмпени (12), Барнс (11).

Х: Грин (29), Ванвлит (18), Брукс (16), Лэндейл (13).

Баскетбол
НБА
БК Хьюстон Рокетс
Сан-Антонио Спёрс
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