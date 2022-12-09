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Сегодня, 06:53

«Сан-Антонио» выиграл у «Хьюстона» и прервал 11-матчевую серию поражений

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Антонио» на своем паркете переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:109. «Спэрс» одержали первую победу после серии из 11 поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Келдон Джонсон, набравший 32 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 118:109 (24:29, 27:25, 39:23, 28:32)

С: Джонсон (32), Джонс (26), Макдермотт (12), Ричардсон (12).

Х: Смит (23), Шенгюн (16 + 11 подборов), Грин (14), Гордон (14), Портер (12).

БК Хьюстон Рокетс
Сан-Антонио Спёрс
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